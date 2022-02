01.02.2022

(Lars Erichsen) Platzt jetzt die Blase? Einfach nur der Titel eines klickgeilen YoutTubers? Ne! Denn Jeremy Grantham hat im letzten Jahr von einer epischen Blase gesprochen und jetzt im letzten Interview am 26.01. hat er das ganze upgegradet, auf eine Superbubble und die ersten zwei Minuten dieses Videos, die schauen wir uns gemeinsam an, denn das, was Jeremy Grantham dort beschreibt, ist absolut richtig.



Das ist genau der Grund, warum die Tec-Aktien aus der zweiten und dritten Reihe in den letzten Monaten so auf den Sack bekommen haben. Wir schauen uns das jetzt gemeinsam an und danach blicken wir auf einige Charts und stellen uns die Frage, ist das jetzt eine Superbubble oder ist es das eben nicht? Der Unterschied könnte nämlich nicht größer sein, zumindest dann nicht, wenn es um Entscheidungen für mein Depot geht. Legen wir los.



