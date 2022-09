Von 3.600 € netto bleibt nichts übrig!

23.09.2022

(Lars Erichsen) Eine neue Studie des Sparkassen-Verbandes besagt, das Haushalte mit einem Netto-Einkommen von unter 3600 €, zukünftig am Monatsende nichts mehr übrig haben werden. Wie man damit umgehen kann, was das für Auswirkungen auf den Aktienmarkt haben könnte und wie man meines Erachtens jetzt am Besten vorgeht, das möchte ich heute für euch besprechen.

Mein Tipp ➤ GRATIS ABONNIEREN: http://www.lars-erichsen.de ➤ Folgen Sie meinem YouTube-Kanal: https://www.youtube.com/ErichsenGeld

➤ Folgen Sie mir bei Facebook: https://www.facebook.com/ErichsenGeld/ ➤ Folgen Sie mir bei Twitter: https://twitter.com/Erichsen_Geld

Wann ist eine Aktie kaufenswert? Wo liegt der wahre Wert einer Aktie?

Warum liegen Aktienanalysten so häufig falsch?

Alles über: Inneren Wert, Enterprise Value, Kurs-Buchwert-Verhältnis und Goodwill

Alle Infos in diesem E-Book - 100% gratis! Das müssen Anleger wissen: > Jetzt sichern

Bildquellen: © beeboys/stock.adobe.com