Warren Buffett: Die Insider kaufen!

22.01.2021

(Lars Erichsen) Das Vehikel von Warren Buffett, Berkshire Hathaway, hat über 140 Milliarden in Cash. Sie kaufen wie verrückt eigenen Aktien und jetzt hat zuletzt auch noch ein Insider ziemlich groß zugeschlagen. Was könnte es sein, was diese Aktie dann in einen Höhenflug versetzt, welchen Impuls braucht es? Könnte das eine Aktie sein, die man sich 2021 etwas genauer anschauen sollte?



Bildquellen: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Warren_Buffett_at_the_2015_SelectUSA_Investment_Summit.jpg. | © wirojsid/stock.adobe.com