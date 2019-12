Wo steht der DAX Ende 2020?

19.12.2019

(Lars Erichsen) Wenn eine oder mehrere Banken für das Jahr 2019, mit ihren Prognosen wo der Dax am Jahresende stehen würde, ziemlich genau ins Schwarze getroffen hat, dann ist natürlich interessant zu erfahren, wie diese Banken den Dax in 2020 sehen. Darum geht es, in diesem Video.

