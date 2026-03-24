Gold-Crash!
Ich kaufe!
(Lars Erichsen) Heute Morgen war Gold schon fast 8% im Minus, mittlerweile während ich das hier aufnehme beträgt das Minus noch 5,6% da ist also richtig Druck drauf! Und ich möchte es an dieser Stelle schon vorweg nehmen, Euch gar nicht auf die Folter spannen: „Ich habe gekauft!“ In diesem Video die Einordnung, warum gerät Gold überhaupt unter Druck, wenn es doch der Inflationsschutz Nr.1 ist und die ganze Welt jetzt Angst hat vor Inflation. Ich möchte Euch aber auch erläutern, warum ich genau jetzt wieder gekauft habe.
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P.S. Hier finden Sie zum Einstieg all' meine bisher veröffentlichten Edelmetall-Videos zu Gold, Silber, Platin, Palladium & Co.: https://www.youtube.com/playlist?list=PLmrIeZpbA5r...
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