Gold: Ich habe gekauft!
Ich kaufe!
(Lars Erichsen) Der Gold-Preis ist in den letzten Tagen deutlich unter Druck geraten und ich möchte Euch in diesem Video ganz konkret sagen, wie ich jetzt weiter vorgehe. In meinem langfristigen Portfolio, aber auch in meinem kurzfristigeren Portfolio für den aktiven Handel. Ich kann's vorwegnehmen: Ich habe hier bereits eine Position eröffnet, also „action speaks lauder than words“, wie es so schön heißt.
