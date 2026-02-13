Gold vor -50% Crash?
(Lars Erichsen) Gold überbewertet? Ein renommiertes Analystenhaus warnt vor dem aktuellen Niveau – und stellt damit auch Gold und Gold-Aktien infrage. Doch wie geht man als Investor mit solchen Gegenstimmen um? In diesem Video spreche ich darüber, warum es entscheidend ist, bewusst nach Meinungen zu suchen, die der eigenen Überzeugung widersprechen – gerade bei emotionalen Themen wie Edelmetallen. Ist Gold wirklich zu teuer? Oder handelt es sich nur um eine kurzfristige Überdehnung?
Sie möchten mehr über Edelmetall-Investments erfahren und sich mit meiner Community austauschen? Dann abonnieren Sie jetzt kostenfrei meinen YouTube-Kanal. Selbstverständlich beantworte ich Ihnen Ihre Fragen unter den Videos persönlich - so schnell es mir möglich ist.
P.S. Hier finden Sie zum Einstieg all' meine bisher veröffentlichten Edelmetall-Videos zu Gold, Silber, Platin, Palladium & Co.: https://www.youtube.com/playlist?list=PLmrIeZpbA5r...
Bildquellen:
© https://www.freepik.com/premium-ai-image/dynamic-stock-market-analysis-with-abstract-financial-charts-business-insights_382945863.htm#fromView=search&page=2&position=9&uuid=5a4092db-529e-4e9f-8f8d-01912fc3387b&query=stock+market
© https://www.freepik.com/premium-psd/red-3d-arrow-chart-declining-trend-negative-growth-market-crash-visual_420241435.htm#fromView=search&page=3&position=18&uuid=1a6163a5-33d9-4e31-a99a-d9db41b3dd10&query=crash+arrow
© https://www.freepik.com/premium-psd/highquality-gold-bars-stacked-financial-investment-wealth-management_375264748.htm#fromView=search&page=4&position=3&uuid=ea8fb443-f679-4ace-b22a-afbae28bbf9b&query=gold+bars
© https://www.freepik.com/premium-psd/transparent-background-with-isolated-stacked-gold-bars-mockup-stack-gold-bars_247262780.htm#fromView=search&page=9&position=13&uuid=ea8fb443-f679-4ace-b22a-afbae28bbf9b&query=gold+bars
© https://www.freepik.com/premium-psd/gold-bars-isolated-transparent-background_273345398.htm#fromView=search&page=1&position=43&uuid=032f03c1-8d1b-4322-88bc-bc8c6d04ee62&query=gold+bars
© https://www.freepik.com/free-psd/fiery-explosion-dramatic-visual-combustion-destruction_407745014.htm#fromView=search&page=1&position=27&uuid=93bba008-0eb5-4317-8440-d894cbbb7187&query=explosion