Rallye bei Gold-Aktien

20.04.2020

(Patrik Leuchte) Längst ist der Gold-Preis in Euro und auch in vielen anderen Währungen gerechnet auf einem Allzeithoch. Inzwischen sind auch in US-Dollar je Unze gerechnet, die historischen Höchstkurse in Reichweite.

Viele von Ihnen fragen sich eventuell, ob es zum aktuellen Zeitpunkt noch sinnvoll ist einzusteigen.

Mein Tipp In meinem neuen Video finde ich eine Antwort auf diese Frage und gebe Ihnen die für mich entscheidenden Preis-Marken mit an die Hand

Bildquellen: © freepik.com