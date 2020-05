Silber: Kommt jetzt der Ausbruch?

Mein Tipp

Trading erfordert eine ständige Anpassung an die Marktgegebenheiten und in diesem Video zeige ich euch, welche Preis-Marken für mich gegenwärtig relevant sind und was meiner Meinung nach passieren sollte, um von weiteren, größeren Aufwärtsbewegungen ausgehen zu können.



