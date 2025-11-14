++ Most Wanted – Über diese Aktien spricht der Markt! --> Heute gratis sichern ++

Silber: Kursziel 100 US-Dollar!

(Lars Erichsen) So, ich habe jetzt schon bisschen länger überlegt, wie ich in dieses aktuelle Video reinkomme. Also mache ich es mal ganz einfach:

Meines Erachtens wird Silber auf mindestens 100 US-Dollar steigen, un das Ganze wird bis zum Jahr 2030 oder früher passieren. Wie ich davon profitieren möchte und wie ich die aktuelle Lage einordne, mehr dazu in diesem Video.


Mein Tipp

Sie möchten mehr über Edelmetall-Investments erfahren und sich mit meiner Community austauschen? Dann abonnieren Sie jetzt kostenfrei meinen YouTube-Kanal. Selbstverständlich beantworte ich Ihnen Ihre Fragen unter den Videos persönlich - so schnell es mir möglich ist.

P.S. Hier finden Sie zum Einstieg all' meine bisher veröffentlichten Edelmetall-Videos zu Gold, Silber, Platin, Palladium & Co.: https://www.youtube.com/playlist/gold/silber/edelmetalle

Lars Erichsen

Bildquellen:

© https://www.freepik.com/premium-ai-image/pile-silver-bars-against-black-background-style-u-image_151613520.htm#fromView=search&page=9&position=9&uuid=295870dd-1223-4a17-8869-ab11b7e5c9b8&query=siver+bars

© https://www.freepik.com/premium-ai-image/pile-silver-bars-white-background-3d-render_256224095.htm#fromView=search&page=10&position=45&uuid=59c72193-93b3-41e3-aebd-897601e12255&query=siver+bars

© https://www.freepik.com/premium-photo/heap-silver-bars-white-background_12702632.htm#fromView=search&page=25&position=26&uuid=59c72193-93b3-41e3-aebd-897601e12255&query=siver+bars

© https://www.freepik.com/premium-ai-image/quotrows-fine_409285247.htm#fromView=search&page=26&position=9&uuid=59c72193-93b3-41e3-aebd-897601e12255&query=siver+bars

Das könnte Sie auch interessieren:

  • Rendite-Spezialisten

    Rendite-Spezialisten

    Geld vermehren trotz Mini-Zinsen! Die Rendite-Spezialisten zeigen wie es geht...

    ...mehr

  • Stille Wende der FED?

    Diese stille Wende der FED ist ein Signal, das den letzten Rest Bremswirkung aus der Pandemie-Politik beseitigt. Für die Märkte bedeutet dies mehr Flexibilität, mehr Liquidität und weniger Risikoaversion. ...mehr

  • Bitcoin: Absturz auf 57.800 Dollar?

    Es bringt doch nichts, es bringt doch nichts jetzt die Scheuklappen aufzusetzen und zu sagen: „Der Erichsen und auch viele andere haben mir alle erzählt, im 4. Quartal wird Bitcoin aufgrund der Liquiditätsschwemme steigen! ...mehr

  • Gold: Ich habe gekauft!

    Der Gold-Preis ist in den letzten Tagen deutlich unter Druck geraten und ich möchte Euch in diesem Video ganz konkret sagen, wie ich jetzt weiter vorgehe. ...mehr

  • Im Schatten des Öl-Preises

    Während klassische Öl-Aktien oft im Fokus der Anleger stehen, bietet die Industrie rund um Wartung, Technik und Dienstleistungen für die Öl- und Gasförderung interessante Chancen. ...mehr

  • Wenn das passiert, explodiert Bitcoin auf 160.000 US-Dollar!

    Ich habe es in vielen Videos erläutert: Ich bin langfristig in Bitcoin investiert, ich bleibe investiert und bin dementsprechend auch bullisch eingestellt! ...mehr
'; exit-intend
exit-intend-close