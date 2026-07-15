Silberminen-Aktien im Fokus

(Lars Erichsen) Gold und Silber stehen bei vielen Anlegern im Fokus. Nach der starken Entwicklung zu Jahresbeginn verliefen die vergangenen 3 Monate allerdings deutlich schwächer. Silber hat in diesem Zeitraum rund 21% nachgegeben, Gold etwa 13%. Dementsprechend haben zahlreiche Minen-Aktien ebenfalls den Rückwärtsgang eingelegt. Aus diesem Grund stelle ich einen Silberminen-ETF in den Fokus meines Reports.

Der ETF im Überblick

Der Global X Silver Miners ETF (WKN: A3DC8R) bildet den Solactive Global Silver Miners Index nach. Dieser Index umfasst Unternehmen aus aller Welt, die überwiegend in der Exploration, Förderung und Verarbeitung von Silber tätig sind.

Der ETF setzt auf eine vollständige physische Replikation. Das bedeutet, dass sämtliche im Index enthaltenen Unternehmen tatsächlich im Fonds gehalten werden. Zudem handelt es sich um einen thesaurierenden ETF, sodass Dividendenerträge nicht ausgeschüttet, sondern automatisch wieder im Fonds angelegt werden.

Wichtige Eckdaten:

• Index: Solactive Global Silver Miners Index

• Replikation: Physisch (vollständig)

• Gesamtkostenquote (TER): 0,65% p.a.

• Fondsdomizil: Irland

• Aufgelegt: 4. Mai 2022

• Fondsvolumen: rund 1,25 Mrd. US-Dollar

Nach aktuellem Stand ist der Global X Silver Miners UCITS ETF der einzige in Deutschland handelbare ETF, der den Solactive Global Silver Miners Index nachbildet. Anleger erhalten damit über nur ein Produkt Zugang zu rund 40 internationalen Silberminen-Unternehmen, ohne einzelne Aktien auswählen zu müssen.

Die größten Positionen

Der ETF ist auf rund 40 Unternehmen verteilt. Die 10 größten Positionen machen einen erheblichen Teil des Portfolios aus.

Top-Holdings (Stand: Juli 2026) :

• Wheaton Precious Metals: ca. 14,6%

• Pan American Silver: ca. 13,5%

• Coeur Mining: ca. 11,9%

• Hecla Mining: ca. 7,5%

• First Majestic Silver: ca. 5,8%

• Industrias Peñoles: ca. 6,0%

• Fresnillo: ca. 4,5%

• SSR Mining: ca. 4,3%

• OR Royalties: ca. 4,1%

• Compañía de Minas Buenaventura: ca. 3,8%

Auffällig ist dabei, dass mit Wheaton Precious Metals die größte Position keine klassische Silber-Mine ist. Wheaton arbeitet als Royalty- und Streaming-Unternehmen und erzielt zudem einen bedeutenden Teil seiner Erlöse aus Gold.





Quelle: www . tradingview . com



Alternative Anlagemöglichkeit

Eine weitere Möglichkeit, in Silber-Minen zu investieren, bieten Index-Zertifikate. Ein Beispiel ist das Best of Silver Miners Index-Zertifikat (WKN: DA0AB0), das die Entwicklung eines statischen Aktienkorbs abbildet. Der zugrunde liegende Index umfasst derzeit 9 Silberminen-Unternehmen. Zu den größten Positionen zählen Wheaton Precious Metals (20,7%), Silvercorp Metals (17,6%), Hecla Mining (13,3%) und Pan American Silver (11,7%).

Anleger sollten jedoch beachten, dass es sich um ein Index-Zertifikat und nicht um einen ETF handelt. Damit besteht neben dem allgemeinen Marktrisiko auch ein Emittentenrisiko. Emittentin des Zertifikats ist die AlphaBeta Access Products Ltd. Das Produkt wird über die Zertifikateplattform von Morgan Stanley vertrieben, wobei Morgan Stanley als Hedge-Partner fungiert. Die laufenden Kosten liegen bei etwa 1% pro Jahr.





Quelle: www . tradingview . com



Mein Fazit



Nach den Kursrückgängen könnte der Silberminen-Sektor vor allem für Anleger interessant sein, die antizyklisch investieren möchten. Neben einem Investment in einzelne Silberminen-Aktien besteht grundsätzlich auch die Möglichkeit, breiter gestreut zu investieren, beispielsweise über einen ETF oder ein Indexzertifikat. Insgesamt sind die Möglichkeiten für ein breit diversifiziertes Investment in Silber-Minen derzeit eher begrenzt. Ich selbst bin derzeit nicht investiert, werde den Sektor aber weiterhin aufmerksam beobachten.