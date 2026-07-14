14.07.2026

Überraschung! Diese Gold-Aktie ist aktuell die BESTE!

(Lars Erichsen) Es ist wahrscheinlich ein reiner Zufall, aber ein Zufall, der mir gefällt, denn dann nach Gold-Aktien zu fragen, wenn Gold korrigiert, ist natürlich viel spannender als danach zu fragen, wenn Gold gerade auf einem Allzeithoch handelt. Ich bin also gefragt worden, was ist denn die beste Gold-Aktie? Und ich habe quasi reflexartig die Aktie genannt, in die ich auch selbst seit vielen, vielen Jahren investiert bin. Ich zeig sie Euch gleich.

Aber gerade weil ich das Ganze hier schon relativ lange mache, ist es hin und wieder auch gegeben, mal genau drauf zu schauen, stimmt das eigentlich, was Du hier erzählst? Und siehe da, Überraschung, es stimmt aber nur für einen bestimmten Zeitraum. Es spielt also eine große Rolle, ob man nach einer Gold-Aktie fragt, die die beste sein soll für die nächste Rallye, für die nächsten 1, 2 Jahre, oder ob man nach der besten Gold-Aktie fragt, in die man langfristig investiert sein möchte. Die Auflösung heute in aller Kürze. Es ist nämlich warm. Legen wir los...

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Bildquellen:

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